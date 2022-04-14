Війська РФ готуються до нового наступу на Сході України, а серед своїх перших цілей розглядають Краматорськ та Костянтинівку. Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

«Виступ Путіна у вівторок підкреслив його інтерес до Донбасу, де російська армія атакує ЗСУ та готується до наступу. Міста Краматорськ та Костянтинівка, ймовірно, стануть наступною мішенню», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що РФ намагається знову комбінувати масовані ракетно-артилерійські удари та зосереджувати сили для наступу.

У Міноборони Британії додали, що суттєва кількість російських військ та техніки зараз відтягнута до Маріуполя, де українські захисники тримають оборону.

До слова, напередодні адміністрація Джо Байдена заявила, що значно розширить передачу своїх розвідувальних даних, які вона надає українським силам, щоб вони могли націлюватися на військові частини РФ на окупованому Донбасі та Криму.

Зазначається, що зміна стратегії РФ сприяла рішенню адміністрації США активізувати обмін розвідданими, щоб допомогти Україні краще визначити, як російські військові планують атакувати, та дозволити українцям відповісти артилерією, атаками безпілотників та іншою зброєю.

США, однак, як і раніше, утримуватимуться від надання розвідувальних даних, які дозволили б українцям завдавати ударів по цілям на території Росії.