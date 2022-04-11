Президент РФ Владімір Путін провів чистку в ФСБ. Про це заявив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

За його словами, під чистку потрапили 150 офіцерів 5-ої служби, які займалися «українським питанням».

«Можу сказати, що значна частина з них, якщо не заарештовані, то вже точно не працюють у ФСБ. Тож чистка точно пройшла. За кілька днів, сподіваюся, зможемо опублікувати щось нове про долю цих людей», – заявив Грозєв.

Він також підтвердив, що екскерівника 5-ї служби ФСБ генерал-полковника Сєргєя Бєсєду заарештували. Раніше про те, що Бєсєда відправили до СІЗО, повідомляв журналіст Андрій Солдатов.

Його взяли під арешт ще у березні, а потім перевели до Лефортова. Вказано, що справу Бєсєди розслідує Військово-слідче управління Слідчого комітету.

Раніше повідомлялось, що від початку вторгнення РФ в Україну відносини Владіміра Путіна і російських спецслужб остаточно зіпсувалися. Саме спецслужбовців Путін звинуватив в провалі війни в Україні.