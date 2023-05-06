Українофоб Захар Прілєпін отримав поранення після вибуху автомобіля, в якому він їхав

У російському місті Нижній Новгород підірвали автомобіль, у якому їхав письменник-українофоб Захар Прілєпін. Водій, який керував автомобілем, загинув на місці, а Прілєпін отримав поранення, пише «Медуза» з посиланням на російські ЗМІ.

Російська агенція РБК повідомило, що 6 травня Прілєпін повертався до Москви з окупованих територій Донецької та Луганської областей України. Він зупинився поїсти в Нижегородській області. Відразу після того, як автомобіль продовжив рух, стався вибух. Імовірно, невідомі переслідували автомобіль письменника і прикріпили вибуховий пристрій у той момент, коли Прілєпін перебував у кафе.

Щодо стану Прілєпіна, то інформація відрізняється: пропагандистська агенція «РИА Новости» повідомила, що стан Прілєпіна не важкий, тоді як Telegram-канали повідомляють, що його стан важкий.

Відомо, що в автомобілі також була дочка Прілєпіна, але на момент вибуху вона з автомобіля вийшла.

Відповідальність за підрив Прілєпіна взяв на себе партизанський кримськотатарський рух «Атеш», який стверджує, що має своїх агентів по всій Росії. У своєму повідомленні активісти нагадали, що «полювали» на Прілєпіна від початку року.

«Захар Прілєпін був хріновим письменником, та й як людина – погань. Було відчуття, що його рано чи пізно підірвуть. Ось як відчували. І збулося – їхав своєю козирною Audi Q7 до родичів у Нижній Новгород. Але їхав не сам, а із сюрпризом на дні автомобіля. Сюрприз спрацював. Захар у лікарні», – сказано в повідомленні партизанів з «Атеш».

Зауважимо, що попередження для Прілєпіна «Атеш» опублікував 28 січня. В повідомленні руху йшлося про те, що відповідне замовлення вони розіслали п’ятьом тисячам агентів у Росії. Водночас рух поки що не надав фото- та відеодоказів своєї причетності до підриву автомобіля з Прілєпіним.

Захар Прілєпін – відомий російський письменник, пропагандист, підтримував сепаратистів із 2014 року й активно виступає за війну. Також він неодноразово відвідував окуповані території України.

Нагадаємо, 2 квітня в Санкт-Петербурзі підірвали російського пропагандиста й українофоба Владлєна Татарського, він загинув на місці. Це сталося в кафе, де Татарський проводив свій «творчий вечір».