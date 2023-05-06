Партизани підірвали російського письменника-українофоба Захара Прілєпіна

Репресивна машина Росії прискорює темп і починає переслідувати власних громадян. Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Молох завжди передбачуваний. Він ніколи не зупиняється у своїй жратві. Спочатку пожирає ворогів, потім – випадкових людей, врешті – своїх», – сказав Подоляк.

За його словами, для того, щоб подовжити агонію «путінського клану» і зберегти ілюзорний тотальний контроль, російська репресивна машина прискорює темп і наздоганяє всіх підряд, навіть «Z і V активістів».

«Напередодні краху Москва буде надзвичайно похмурою», – додав Подоляк.

Тим часом МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини українофоба і пропагандиста Захара Прілєпіна. Як заявили в російському МВС, затриманий за підозрою в причетності до вибуху машини Прилєпіна раніше був судимий. Розшук можливих співучасників підриву автомобіля триває.

Як повідомили пропагандистському агентству ТАСС у силових структурах РФ, причетних до замаху на Прилєпіна шукають у Підмосков'ї, встановлено адреси їхнього проживання.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні у Нижньому Новгороді в Росії підірвали Audi Q7, в якому перебував російський письменник та «заступник командира батальйону «спецназу» угруповання «ДНР» по роботі з особовим складом» Захар Прілєпін. За попередніми даними, він серйозно постраждав та отримав поранення ніг, а його водій загинув на місці.

Прілєпін – відомий російський письменник, пропагандист, підтримував сепаратистів із 2014 року й активно виступає за війну.