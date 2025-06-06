Для повернення кожної дитини Україна складає індивідуальний план

Кабінет міністрів запровадив одноразову допомогу дітям, які повертаються на підконтрольну Україні територію після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій. Розмір так званої «підйомної» допомоги становить 50 тис. грн. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України 6 червня.

Зазначається, що за ці гроші батьки чи інший законний представник зможе створити належні умови для реінтеграції й адаптації дитини в Україні.

Щоб отримати допомогу, законний представник дитини повинен звернутися до Державної служби України у справах дітей. Ці гроші не враховуватимуться під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

У Мінсоцполітики також нагадали, що для повернення дитини складається індивідуальний план, який охоплює не лише її шлях додому – але і комплекс послуг, які необхідні для її успішної реінтеграції в Україні.

«Підтримка після повернення – індивідуальна для кожної дитини. План заходів включає три пакети допомоги: короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий. Залежно від потреб дитина отримує соціальні, медичні, психологічні, реабілітаційні, юридичні послуги, за відсутності сім’ї – влаштовується в сімейну форму виховання. Необхідну підтримку отримує і родина дитини», – ідеться в повідомленні.

Раніше, під час другого раунду переговорів у Стамбулі, російська делегація фактично визнала факт викрадення українських дітей під час війни. За словами президента Володимира Зеленського, росіяни заперечили число незаконно вивезених дітей, але не сам факт.