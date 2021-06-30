У ході обшуків за місцями проживання підозрюваних було виявлено порнографічні фото та відео за участю дівчаток

Поліція викрила двох мешканок Києва, які знімали та продавали порно зі своїми маленькими доньками. Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За словами правоохоронців, двоє не пов’язаних між собою жінок упродовж 3-4 років знімали порнографічні фото- та відеоматеріали своїх дітей 6 та 9 років.

У подальшому вони збували продукцію через інтернет. За один матеріал жінки отримували до 2 тис грн. У ході обшуків за місцями проживання підозрюваних на мобільних телефонах та комп’ютерах виявлено порнографічні фото та відео за участю дівчаток.

Наразі жінок затримано в порядку ст. 208 КПК України. Відносно однієї з підозрюваних судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, відносно іншої готується аналогічне клопотання.

Заходи з викриття здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Києві спільно з Департаментом кіберполії Нацполіції України.