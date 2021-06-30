Двоє киянок знімали та продавали порно зі своїми маленькими доньками
Двоє жінок упродовж 3-4 років знімали порнографічні матеріали своїх дітей 6 та 9 років
Поліція викрила двох мешканок Києва, які знімали та продавали порно зі своїми маленькими доньками. Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.
За словами правоохоронців, двоє не пов’язаних між собою жінок упродовж 3-4 років знімали порнографічні фото- та відеоматеріали своїх дітей 6 та 9 років.
У подальшому вони збували продукцію через інтернет. За один матеріал жінки отримували до 2 тис грн. У ході обшуків за місцями проживання підозрюваних на мобільних телефонах та комп’ютерах виявлено порнографічні фото та відео за участю дівчаток.
Наразі жінок затримано в порядку ст. 208 КПК України. Відносно однієї з підозрюваних судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави, відносно іншої готується аналогічне клопотання.
Заходи з викриття здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Києві спільно з Департаментом кіберполії Нацполіції України.