Київський районний суд Одеси відправив під варту вчительку з Одещини, яку підозрюють у сексуальному насильстві над дітьми. Про це прес-служба суду повідомила у вівторок, 25 травня.

За версією слідства, 53-річна жінка організувала вдома індивідуальні уроки психолога-логопеда, за допомогою яких готувала дітей до школи. Підозрювана працювала з дітьми віком від 3 до 10 років. Заняття тривали протягом години двічі на тиждень. Слідчі вважають, що завдяки педагогічній освіті підозрювана вміла знаходити спільну мову з дітьми.

Згодом разом із чоловіком вони нібито почали обирати учнів, яких було легко схилити до сексуальних стосунків з підозрюваним. У прокуратурі раніше повідомляли, що дружина фігуранта справи не лише не перешкоджала, а й спостерігала за сексуальним насиллям та запевняла дітей, що це «гра, в якій треба поводитися добре та виконувати завдання». За «гарну поведінку» дітям обіцяли солодощі, а «ігри» чоловік знімав на відео.

Також підозрювані запевняли учнів, що про це не варто розповідати батькам, оскільки «це маленька таємниця, про яку ніхто не має знати». У такий спосіб 57-річний чоловік з травня до липня 2020 року неодноразово розбещував 4-річного хлопчика та 3-річну дівчинку.

Чоловікові суд запобіжний захід не обрав через його проблеми зі здоров’ям.