Правоохоронці на Одещині повідомили про підозру чоловікові та жінці, які під приводом індивідуальних занять із дошкільної підготовки вчиняли над дітьми сексуальне насильство. Пару підозрюють у розбещенні двох дітей, 2015 та 2017 років народження.

За інформацією поліції Одеської області, ‌53-річна жінка організувала приватні уроки психолога-логопеда для підготовки дітей до школи. Батьки приводили малюків на індивідуальні заняття, де вони залишалися з жінкою наодинці. Однак, як з’ясувалося, жінка схиляла діток до участі у сексуальних іграх зі своїм 57-річним чоловіком.

«Користуючись безпорадністю дітей, чоловік вчиняв над ними сексуальне насильство. Свої “розваги” зловмисник знімав на мобільний телефон. Аби діти не розповіли батькам про розпусні “забавки”, дружина педофіла вдавалася до прийомів психологічного тиску, залякуючи їх», – наголошується в повідомленні одеської поліції.

Відповідно до ч. 4 та ч. 6 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України, за вчинений злочин зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ятнадцять років або довічно.

Наразі до суду подано клопотання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.