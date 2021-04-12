Керівництво Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича відсторонило від роботи викладача Юрія Бозуленка, якого поліція підозрює в педофілії.

Як повідомила 12 квітня прес-служба Чернівецької облради, рішення відсторонити Бозуленка пов’язане з розслідуванням, у рамках якого йому оголосили про підозру.

При цьому прізвище викладача у повідомленні облради відсутнє. Але відомо, що одним з підозрюваних у цій справі є 66-річний Юрій Бозуленко.

Нагадаємо, двох чоловіків, одному з яких – 66 років, а другому – 74, затримали за педофілію в Чернівцях 3 квітня. Спершу суд відпустив їх під заставу в 150 тис. грн, але 9 квітня апеляційний суд взяв їх під варту з правом вийти під заставу у 2 млн грн.

За версією слідства, підозрювані облаштували у приватній квартирі місце розпусти, де створювали дитячу порнографічну продукцію та вчиняли дії сексуального характеру з дітьми, які не досягли 16-річного віку.