Поліція знайшла чотирьох дівчат віком від 11 до 14 років, які стали жертвами чернівецьких педофілів

Поліцейські викрили у Чернівцях двох педофілів-пенсіонерів, які займалися розбещенням неповнолітніх дівчат. Один із затриманих знімав свої дії на відео, які у подальшому продавав через інтернет.

«Поліцейські отримали інформацію, що 74-річний чернівчанин створив у власній квартирі місце розпусти, де розбещував і вступав у статеві зносини з особами, що не досягли 16-річного віку. Окрім цього, зловмисник надавав 66-річному знайомому кімнату, де той розбещував дівчат і знімав це на камеру. Фото- і відеоконтент з дитячою порнографією він поширював у мережі інтернет через закриту групу», – повідомила чернівецька поліція в суботу, 3 квітня.

За словами правоохоронців, жертвами педофілів стали дівчата з неблагополучних сімей. Чоловіки схиляли їх до статевих стосунків грошима і шантажем.

Наразі поліцейські встановили чотирьох дівчат віком від 11 до 14 років, які постраждали від дій зловмисників. Правоохоронці продовжують шукати інших дітей, які постраждали від дій педофілів.

Під час обшуку у власника квартири поліцейські вилучили низку речових доказів: мобільні телефони, комп’ютерну техніку, фото- і відеоматеріали порнографічного характеру, чорнові записи стосунків із жертвами, яких зловмисники схилили до статевих зносин. Усе вилучене правоохоронці направили на експертизу.

Що інкримінують затриманим за педофілію пенсіонерам з Чернівців

За словами правоохоронців, затриманим готуються оголосити підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: