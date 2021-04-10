Суд дозволив підозрюваним у педофілії вийти під заставу в 2 млн грн

Один з підозрюваних у педофілії, якого затримали у Чернівцях, виявився керівником відділення «Музичне мистецтво» Чернівецького обласного фахового коледжу мистецтв імені Сидора Воробкевича Юрій Бозуленко, повідомила чернівецька журналістка Галина Єреміца з посиланням на свої джерела у коледжі.

За її словами, викладачеві коледжу 66 років, і він до цього працював на посаді заступника керівника з виховної роботи.

Єреміца також процитувала свого співрозмовника в коледжі, який розповів про те, що Бозуленко раніше чіплявся до студенток-першокурсниць.

«Багато студенток на нього скаржились, але все приховувалося, адміністрація мовчала. А в коледжі навчаються студенти від 13-18 років... Багато років Юрій Васильович Бозуленко чіплявся до студенток-першокурсниць, про це було відомо адміністрації коледжу», – сказав співрозмовник журналістки, який відмовився назвати своє ім’я, оскільки боїться, що його звільнять.

Зазначимо, що прізвище Бозуленка звучало на засіданні суду під час обрання йому запобіжного заходу.

Журналістка припустила, що з цим фактом може бути пов’язане звільнення начальниці управління культури Чернівецької ОДА Оксани Филипчук. Про її звільнення стало відомо 9 квітня. Филипчук також відмовилася пояснити журналістам причину свого звільнення.

66-річного та 74-річного підозрюваних у педофілії чернівчан у п’ятницю, 9 квітня, взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі майже 2 млн грн для кожного.

Таке рішення ухвалив апеляційний суд, оскільки раніше суд першої інстанції відпустив підозрюваних під заставу в 150 тис. грн.

За версією слідства, підозрювані облаштували у приватній квартирі місце розпусти, де створювали дитячу порнографічну продукцію та вчиняли дії сексуального характеру з дітьми, які не досягли 16-річного віку.

Про затримання підозрюваних у педофілії стало відомо 3 квітня.