Педофіли розбещували неповнолітніх дівчат з 2006 року

Двох літніх мешканців Чернівців суд визнав винними у розбещенні неповнолітніх та присудив їм 15 та 12 років позбавлення волі. Йдеться про 77-річного чернівчанина та його 68-річного товариша, викладача місцевого коледжу. Перший заманював у свою квартиру дочок своїх знайомих, фотографував дітей оголеними та займався з ними сексом за гроші, фіксуючи все на відео. Другий був постійним відвідувачем квартири та учасником злочинів. Обох пенсіонерів звинувачували у зґвалтуванні дітей. Як повідомляв ZAXID.NET, двох педофілів затримали у березні 2021 року, пенсіонери розбещували дітей та знімали порнографію з 2006 року.

Про вирок двом пенсіонерам з Чернівців у вівторок, 10 січня, повідомила прес-служба обласної прокуратури. За даними правоохоронців, 77-річний чернівчанин упродовж 15 років вступав у статеві відносини з дітьми, знімав порнографію, у тому числі за їх участі, створив у своїй квартирі місце розпусти та пропонував своїм знайомим сексуальні послуги жінок та дівчат.

«Він запрошував до себе додому малолітніх та неповнолітніх дівчаток, як правило доньок жінок, які надавали йому сексуальні послуги. Чоловік фотографував дітей оголеними, а також за певну грошову винагороду вступав з ними в статеві відносини, фіксуючи на відео», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці виявили у педофіла 54 Гб порнографічних фотографій і відео, у тому числі дитячої порнографії. «Дівчатка його добре знали, неодноразово бували у нього вдома разом зі своїми матерями. Крім того, одна з потерпілих була його похресницею», – уточнюють у прес-службі прокуратури.

Пізніше 77-річний обвинувачений почав залучати дівчаток до сексу з іншими чоловіками за гроші. Він домовлявся про дату, час суму, забезпечував клієнтів чистою постільною білизною, рушниками та засобами контрацепції. Інтимні зустрічі відбувались у нього у квартирі. Серед постійних відвідувачів був 68-річний завідувач відділення одного з чернівецьких коледжів, який є другим фігурантом справи про розбещення неповнолітніх.

«Спочатку діти сприймали усе, що з ними відбувається, як гру, а підростаючи отримували для себе джерело доходу. Фактично потерпілими від дій обвинувачених було троє дівчат, проте лише дві подали слідчому заяви про визнання їх потерпілими у провадженні. У судовому засіданні обвинувачені вину визнали частково», – додають у прокуратурі.

Суд присяжних Шевченківського районного суду Чернівців визнав 77-річного пенсіонера винним у вчиненні 58 епізодів кримінальних правопорушень, а його 68-річного товариша – у 29 злочинах про розбещення неповнолітніх. Старшому чернівчанину присудили 15 років тюрми, молодшому – 12.