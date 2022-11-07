Мешканцю Чернівецької області присудили 10 років тюрми за розбещення 10-річної падчерки та неодноразові спроби зґвалтувати дівчинку. За даними психологів, які працювали з потерпілою, чоловік систематично знущався з дитини протягом чотирьох років. У суді чоловік свою вину так і не визнав, проте його дані все одно внесли до реєстру педофілів.

Про вирок буковинцю у понеділок, 7 листопада, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. Правоохоронці уточнюють, що насильник спробував оскаржити попередній вирок, проте Верховний суд залишив покарання у силі.

«Завдяки ефективній роботі психолога встановлено, що 10-річна дівчинка з шести років систематично потерпала від сексуального, фізичного та психологічного насильства, яке з нею вчиняв вітчим. Ювенальні прокурори надали до суду беззаперечні докази вчинення тяжкого злочину. Проте чоловік не визнав свою вину», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Відтак суд визнав чоловіка винним у розпусних діях стосовно малолітньої падчерки та за неодноразове намагання її зґвалтувати (ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 ККУ). Інформацію про засудженого внесли до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.