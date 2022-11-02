Поліція затримала 46-річного мешканця Чернівців, якого підозрюють у зґвалтуванні 11-річної доньки. Про злочин заявила мама дівчинки, колишня дружина підозрюваного. Наразі чоловік перебуває під вартою, за зґвалтування доньки йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як у середу, 2 листопада, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, про зґвалтування 11-річної дівчинки у поліцію повідомила її мама у неділю, 31 жовтня. Жінка розповіла правоохоронцям, що її колишній чоловік вчиняв дії сексуального характеру щодо їхньої доньки. Поліція розшукала та вже затримала 46-річного мешканця Чернівців.

У прес-службі Чернівецької обласної прокуратури уточнюють, що зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Із дитиною працюють фахівці центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування). За скоєне мешканцю Чернівців загрожує до 15 років ув’язнення.