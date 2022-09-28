Поліція затримала мешканця Закарпаття, якого підозрюють у систематичному ґвалтуванні двох доньок віком 12 та 15 років. Про знущання тата поліцейським повідомила молодша дівчинка. Наразі обоє дітей перебувають у безпечному місці. Поліція затримала батька дівчат, він перебуває у СІЗО. За скоєне чоловікові загрожує до 15 років тюрми.

За інформацією прес-служби поліції Закарпаття, затримали чоловіка у вівторок, 27 вересня, одразу після звернення 12-річної дівчинки до правоохоронців. Дитина розповіла поліцейським, що її батько систематично проти її волі вступає з нею у статеві зносини. Відомо, що чоловік уже кілька років самостійно виховує двох доньок.

«Малолітню дівчинку передали ювенальним поліцейським, які подбали про неї. В той час інші співробітники поліції розшукали чоловіка, на якого вказувала дитина. З’ясувалося, що протягом останніх років він самостійно виховує двох дітей – 12- та 15-річних дівчаток», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі уточнюють, що поліцейські отримали докази, що підтверджують слова дівчинки про зґвалтування. Наразі встановлено, що батько систематично ґвалтував обох своїх дочок. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування). Зараз затриманий перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Обоє дітей перебувають у безпечному для їхнього життя та здоров’я місці.