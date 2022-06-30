Юнаку з Чернівецького району загрожує до 15 років позбавлення волі за зґвалтування 10-річного хлопчика у сільському парку. За даними слідства, 19-річний хлопець заманив дитину під міст, сказавши, що навчить будувати будиночок, і зґвалтував.

Про завершення розслідування злочину та передачу справи до суду повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури у четвер, 30 червня. За інформацією правоохоронців, 19-річний мешканець одного із сіл у Чернівецькому районі заманив дитину під міст у сільському парку. Разом із тим у прокуратурі не уточнюють, коли саме стався злочин.

«Обіцяючи навчити будувати будиночок, чоловік заманив 10-річного сина своїх односельців під міст у сільському парку, де і зґвалтував дитину. Наразі обвинувачений перебуває під вартою», – йдеться у повідомленні прокуратури.

19-річного юнака обвинувачують за ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування малолітньої дитини). Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.