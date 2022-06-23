Двох чоловіків із Закарпаття засудили до 15 років позбавлення волі за зґвалтування дівчинки. Один із обвинувачених – 47-річний батько дитини, мешканець Тячівського району, інший – 27-річний його знайомий. За даними слідства, обоє фігурантів неодноразово знущались над дитиною: у суді довели понад десять фактів зґвалтування дівчинки. На момент скоєння злочинів дитині ще не було 14 років.

Про вирок двом ґвалтівникам стало відомо у четвер, 23 червня, після повідомлення прес-служби Закарпатської обласної прокуратури. У суді прокурор довів, що малолітня дівчинка неодноразово піддавалась сексуальному насильству зі сторони двох мешканців Тячівщини віком 47 та 27 років.

«Під час розслідування також встановлено, що 27-річний житель Тячівщини ще й незаконно розповсюджував наявні в нього чужі інтимні зображення. Чоловік тимчасово переховувався у чужому помешканні в горах, куди незаконно проник. Там його та потерпілу виявили співробітники поліції», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У суді обоє чоловіків заперечували свою вину, проте суд визнав 47-річного закарпатця винним у розбещенні та зґвалтуванні малолітньої доньки (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 152 ККУ), а його 27-річного знайомого – у зґвалтуванні дівчинки, розповсюдженні зображень порнографічного характеру та незаконному проникненні до чужого житла (ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 301, ч. 1 ст. 162 КК України). Суд призначив обом максимальне покарання – 15 років позбавлення волі. До вступу вироку в силу обвинувачені перебуватимуть під вартою.