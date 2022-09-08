Хмельницький суд призначив 13 з половиною років ув'язнення 35-річному чоловікові, який в лютому цього року зґвалтував малолітнього хлопчика. Відомо, що чоловік був співмешканцем матері дитини. В суді чоловік не визнав провини та подав апеляцію на рішення першої інстанції, але її відхилили.

Про вирок Хмельницького апеляційного суду стало відомо у четвер, 8 вересня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини.

Насильство над дитиною 35-річний вітчим скоїв у лютому цього року. Неодноразово судимий співмешканець матері хлопчика скористався тим, що дитина має порушення інтелектуального розвитку, та примусив його до орального сексу. Чоловік не припинив знущання навіть попри прохання дитини.

Під час слідства та судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав. Він заявив, що матір хлопчика намовила дитину збрехати, оскільки він планував позбавити її материнських прав відносно спільної дитини.

В суді свідчення давав і сам потерпілий хлопчик. Він розповів, що дуже боїться вітчима, оскільки той його часто б'є. Але все ж після насильства він розповів про цей випадок матері. У відповідь та його побила і заборонила будь-кому про це розказувати. Але зрештою вона таки звернулась до правоохоронних органів. Чому вона не зробила це одразу, жінка пояснити не змогла.

Однак на підставі зібраних доказів в травні суд першої інстанції визнав його винним у порушенні ч.4 ст. 152 ККУ (зґвалтування) та призначив 13 років і шість місяців ув'язнення. Зазначимо, що у вироку ім'я та прізвище насильника не вказане.

«Обвинувачений не погодився із прийнятим рішенням та оскаржив вирок суду в апеляції. Однак суд апеляційної інстанції прислухався до доводів прокурора та залишив вирок місцевого суду без змін, а апеляційну скаргу засудженого – без задоволення», – йдеться у повідомленні. Відтак вирок набрав законної сили.