Мешканцю Хмельниччини присудили сім років ув'язнення за зґвалтування 17-річної дівчини на набережній в Старокостянтинові. Чоловік разом з неповнолітньою вживав алкоголь, а після того, як дівчина випила зайвого і не могла пручатись, вчинив над нею насильство. В суді він не визнав провини, але докази свідчили проти нього.

Про вирок Старокостянтинівського райсуду стало відомо у вівторок, 5 липня, після повідомлення прес-служби прокуратури області. Як з'ясувало слідство, насильство над дівчиною 29-річний чоловік скоїв на набережній міста Старокостянтинів.

Після спільного вживання алкоголю зловмисник скористався безпорадним станом 17-річної дівчини, яка випила зайвого, та зґвалтував її.

«Під час слідства та судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав, однак на підставі зібраних та наданих до суду доказів прокурорами повністю доведено вину особи», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Відтак суд визнав винним 29-річного чоловіка винним у порушенні ч. 3 ст. 152 ККУ (зґвалтування неповнолітньої особи). Йому призначили сім років ув'язнення. Додамо, що вирок поки не набрав законної сили, його можуть оскаржити в апеляційному суді.

