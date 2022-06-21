У Хмельницькому заарештували 28-річного чоловіка, якого підозрюють у згвалтуванні 16-річної дівчини. За Насильство він вчинив у вбиральні місцевого торгового центру. Наразі він перебуває у СІЗО, у разі доведення вини йому загрожує до 12 років тюрми.

Про арешт чоловіка стало відомо у вівторок, 21 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури області. Інцидент стався 17 червня в одному з торгових центрів Хмельницького.

«За даними слідства, дівчинка зайшла до вбиральні одного із торгових центрів міста, коли невідомий чоловік силоміць відчинив двері кабінки, та не дивлячись на прохання дитини припинити протиправні дії, примусив 16-річну потерпілу до статевого акту», – йдеться у повідомленні.

До поліції звернувся батько потерпілої. Зловмисника швидко затримали, ним виявився 28-річний мешканець Хмельницького. Слідчі повідомили йому про підозру за ч.3 ст. 152 ККУ (згвалтування неповнолітньої). Наразі він перебуває у СІЗО.

Зазначимо, що підозрюваному загрожує від семи до 12 років ув'язнення.