На фото російський солдат та ґвалтівник– Міхаїл Романов

До суду скерували першу справу про зґвалтування російськими військовими під час війни. За вбивство чоловіка та сексуальне насильство над його дружиною на Київщині будуть судити росіянина Міхаїла Романова, повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова 30 травня у Facebook.

Київська прокуратура та Служба безпеки України закінчили перше спільне розслідування про зґвалтування під час війни. Правоохоронці встановили, що у березні, під час окупації Броварського району, російський військовий Міхаїл Романов увірвався до будинку в одному із сіл і застрелив його господаря, який, до слова, був беззбройним.

«П‘яний військовослужбовець разом із іншим окупантом, одразу ж після вбивства декілька разів зґвалтували його дружину. Вони погрожували жінці зброєю та насиллям навіть стосовно її дитини, яка була в цей час поруч», — повідомила Венедіктова.

Міхаїл Романов ще з одним солдатом ґвалтували жінку погрожуючи їй зброєю (фото СБУ)

Міхаїла Романова – військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородської дивізії, судитимуть заочно.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова закликає усіх, кому відома додаткова інформація про причетність цього військовослужбовця до інших воєнних злочинів – сповіщати в Офіс генпрокурора за цим посиланням.