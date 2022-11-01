27-річний мешканець колишнього Бережанського району наразі перебуває у СІЗО

Поліція затримала 27-річного грабіжника, який намагався зґвалтувати мешканку Тернополя. На 27-річну перехожу він напав ввечері на околиці міста. Дівчині вдалось відбитись від нападника і втекти, на місці залишився лише її верхній одяг, який він зірвав під час нападу. Правоохоронці затримали чоловіка за декілька годин після злочину. Йому загрожує до восьми років тюрми.

Про інцидент прес-служба поліції Тернопільщини, повідомила у вівторок, 1 листопада. Зазначається, що зловмисник напав на 27-річну жінку ввечері на вулиці Тролейбусній. Дівчина намагалася втекти, чинила опір, а чоловік наносив їй удари.

Під час сутички він зірвав з неї верхній одяг, у якому залишилась її банківська картка та гроші.

«На щастя, потерпілій вдалося вирватися. Добігши до медичного закладу, що розташований неподалік, дівчина попросила допомоги в охоронця. Останній повідомив про напад поліцейським Тернопільського районного управління поліції», – описують обставини інциденту поліції.

За декілька годин оперативники затримали зловмисника. Ним виявився раніше судимий 27-річний житель колишнього Бережанського району.

Слідчі оголосили йому підозру за двома статтями ККУ – ч.4 ст. 185 (крадіжка, скоєна в умовах воєнного стану) та ч.1 ст. 152 (незакінчений замах на зґвалтування). Наразі зловмисник перебуває у СІЗО. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.