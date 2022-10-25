Поліція розшукує мешканця Теребовлянської громади, який вилами вдарив у шию свого сусіда. Конфлікт між чоловіками стався через межу земельної ділянки. Після поранення потерпілий чоловік звернувся до фельдшера за медичною допомогою та сам зателефонував до поліції. Натомість зловмисник втік, наразі його розшукує поліція.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, до правоохоронців звернувся 65-річний мешканець Теребовлянської громади. Він повідомив, що сусід наніс йому удар вилами в горло.

«Допоки фельдшер надавав медичну допомогу потерпілому, правоохоронці встановлювали обставини події. За попередніми даними, конфлікт між чоловіками виник через межу земельної ділянки. Під час сварки один із них схопився за вила та завдав ними удар в горло іншому. Після цього зловмисник втік», – йдеться у повідомленні.

У потерпілого медики діагностували рвану рану шиї та після надання допомоги відпустили додому.

Поліцейські шукають, де переховується зловмисник. Його дії кваліфікують за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження). За цією статтею чоловікові загрожує як мінімум 850 грн штрафу.