Старокостянтинівський райсуд оштрафував чоловіка, який привласнив зібрані на купівлю тепловізорів гроші. Як встановило слідство, йдеться про понад 12 тис. грн благодійних внесків. Ярослав Бондар уклав з прокурором угоду про визнання вини, відтак отримав несуворе покарання – 68 тис. грн штрафу.

Про вручення чоловікові підозри прокуратура повідомляла в серпні минулого року. Як встановило слідство, у березні 23-річний мешканець Старокостянтинова опублікував у Facebook та Instagram оголошення про збір грошей на тепловізори для військових. Всього йому вдалось назбирати понад 12 тис. грн. Втім, як встановило слідство, підозрюваний витратив ці гроші на власні потреби.

Крім цього, Ярослава Бондаря звинувачували також у замаху на шахрайство: у квітні минулого року він просив у знайомого 200 тис. грн начебто для лікування пораненого. Для цього він надіслав йому навіть фальшиві знімки пораненої ноги. Однак співрозмовник запідозрив обман і грошей не дав.

Дії псевдоволонтера кваліфікували за ч.1 ст. ч.2 ст. 190 ККУ (шахрайство). Як йдеться у вироку Старокостянтинівського райсуду, 1 лютого обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. При цьому було взято до уваги ряд пом'якшуючих обставин: чоловік розкаявся у вчиненому і повністю визнав провину. Про нього також відомо, що він має на утриманні трьох малолітніх дітей, а ще служить в ЗСУ.

Суддя Лариса Бондарчук затвердила угоду. Відтак чоловікові призначили 68 тис. грн штрафу. Крім того, він повинен заплатити понад 5 тис. грн за експертизи.

Вирок наразі законної сили не набрав, сторони мають час, аби подати апеляції. Однак враховуючи те, що і підозрюваний, і прокурор уклали угоду, імовірно, вирок оскаржувати не будуть.