У Рівному шахрай виманював гроші в 22-річного знайомого, обіцяючи закрити над ним «портал з демонами». Зловмисник переконав потерпілого, що має зв’язок із потойбічним світом, та протягом п'яти років, зловживаючи довірою, заробляв на цьому гроші. Лише за рік він виманив у юнака 117 тис. грн. Щодо інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про шахрайство.

Повідомлення про шахрайство надійшло до поліції в четвер, 30 березня. До поліції звернулась юристка гуртожитку, в якому проживає ошуканий юнак. Він розповів їй, що його знайомий вже впродовж п'яти років вимагає у нього гроші за начебто «закриття порталу з демонами».

«Його давній знайомий протягом п'яти років під приводом залякування демонами із потойбіччя «закривав» з ними портал, щоразу переконуючи та вказуючи на певні явища чи предмети дотичні до темних сил. Відтак мав постійний злочинний заробіток. Таким чином, лише за останній рік він заволодів грошима потерпілого в сумі 117 тис. грн, які той перерахував на банківську картку», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 ККУ (шахрайство), однак підозри нікому поки не вручали. Санкція статті передбачає мінімум 34 тис. грн штрафу, а максимально – до трьох років обмеження волі.