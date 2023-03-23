Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років

Львівські поліцейські затримали 39-річного мешканця Запоріжжя, який видурював гроші у літніх львів’ян. Чоловік телефонував до них і казав, що їхні родичі потрапили в біду, потрібні гроші. Наразі відомо щонайменше про два випадки. Викрити зловмисника допомогли камери спостереження «Безпечна Львівщина». Про це у четвер, 23 березня, повідомили у поліції Львівської області.

Як розповідають в прес-службі поліції, 21 березня до правоохоронців звернулася 67-річна мешканка Львова, яка повідомила, що невідомий чоловік незаконно заволодів її грішми.

«На стаціонарний телефон до потерпілої зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що її донька потрапила в ДТП, перебуває у реанімації та терміново потребує коштів на лікування. У подальшому жінка в під’їзді свого будинку передала зловмиснику усі свої збереження – 700 доларів США та 5 тис. грн», – розповідають деталі у поліції Львівської області.

Провівши оперативно-розшукові заходи та вивчивши відео з камер спостереження «Безпечна Львівщина», поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини 39-річний мешканець Запоріжжя, який тимчасово проживає у Львові. Також правоохоронці дізналися, що нещодавно зловмисник у такий спосіб ошукав ще й літнього львів’янина, який передав йому 12 тис. грн нібито на лікування родича після ДТП.

За обома фактами відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статті, – позбавлення волі на строк до трьох років. Досудові розслідування тривають.

Поліцейські вкотре закликають львів'ян: «Якщо до вас телефонують невідомі та вимагають гроші на лікування ваших родичів, то насамперед зателефонуйте тому, про кого йдеться та з’ясуйте, чи це правда. Ніколи не повідомляйте незнайомцям свою домашню адресу та не передавайте їм гроші».

У випадку, якщо ви стали жертвою шахраїв, негайно звертайтеся до поліції на оперативну лінію 102.