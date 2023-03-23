Патрульні затримали злодія неподалік ТРЦ на вул. Науковій

Вранці у четвер, 23 березня, 28-річний чоловік під виглядом поліцейського вкрав скриньку для пожертв на лікування військових ЗСУ з ТРЦ Victoria Gardens у Львові. Злодія затримала поліція за допомогою охорони ТРЦ.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, вранці 23 березня у ТРЦ на вул. Кульпарківській прийшов 28-річний чоловік, одягнений у куртку працівника поліції, представився охоронцям співробітником поліції та забрав скриньку для пожертв на лікування військових ЗСУ. На вул. Кульпарківській розташований ТРЦ Victoria Gardens, судячи з фото поліції, затримання відбулось поруч із цим ТРЦ.

Злодія затримала поліція за допомогою охорони ТРЦ

Чоловік вийшов з ТРЦ та забрав скриньку для пожертв. Його переслідували охоронці ТРЦ, які повідомили про цей випадок поліцію. Орієнтування на злодія отримали співробітники усіх підрозділів поліції. Невдовзі патрульні затримали його на вул. Науковій.

Особу втікача встановлено – ним виявився 28-річний мешканець Луганської області, який тимчасово проживає у Львові. Скринька з пожертвами залишилась неушкодженою.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.186 (Грабіж) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом самовільного присвоєння зловмисником владних повноважень.