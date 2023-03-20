Розбиті двері взуттєвого магазину, який намагалися обікрасти

Патрульна поліція Львова затримала двох людей, яких підозрюють у пограбуванні взуттєвого магазину на вулиці Татарській. Затриманими є 17-річний мешканець Львова та 31-річний житель Дрогобича. У патрульній поліції у понеділок, 20 березня, розповіли, що про пограбування, яке сталося сьогодні вночі, правоохоронцям повідомив випадковий свідок.

Чоловік запам'ятав, у що були одягнені грабіжники, які розбили двері магазину. «Сьогодні уночі, під час патрулювання вулиці Богдана Хмельницького та перевірки підозрілих осіб, до екіпажу 1-ї роти 2-го батальйону підійшов невідомий чоловік і повідомив, що став очевидцем хуліганських дій. З його слів, двоє осіб на вулиці Татарській, розбили у підземному переході двері у магазин», – розповіли у прес-службі патрульної поліції.

Правоохоронці обстежили території навколо магазину, але нікого не знайшли й повернулися на місце інциденту. Коли поліцейські оглянули закинуті магазини, то знайшли двох людей, які вдавали, що сплять. Біля них лежало нове взуття з цінником та верхній одяг, про який говорив свідок.

Руки у затриманих були в крові. «Цими особами були 17-річний львів'янин та 31-річний мешканець Дрогобича, який нещодавно вийшов з місць позбавлення волі, де відбував покарання за грабіж, поєднаний з насильством», – зазначили у прес-службі патрульної поліції.

Правоохоронці викликали на місце інциденту слідчо-оперативну групу. 29-річний власник взуттєвого магазину написав заяву у поліції.

Нагадаємо, що 18 березня 57-річна мешканка Дрогобича потрапила у помешкання вимушеної переселенки з Харкова й намагалася вкрасти гроші. Жінку спіймали на місці крадіжки. Їй загрожує від семи до дванадцяти років в'язниці з конфіскацією майна.