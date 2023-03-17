За грабіж у період воєнного стану чоловікові загрожує до 10 років ув'язення

Мешканець Долини пограбував місцевий магазин після конфлікту продавчинею. За інформацією правоохоронці, 29-річний чоловік через невідомі причини розпочав сварку з продавчинею магазину, потім став вимагати у неї гроші. Коли жінка відмовилася віддати кошти, зловмисник розбив вітрину і викрав 4 тис. грн. Чоловіка затримала вже за кілька годин після інциденту, за грабіж під час воєнного стану йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Як у четвер, 16 березня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, у Долині до магазину зайшов чоловік, вчинив конфлікт з продавчинею та почав вимагати в неї гроші. «Жінка відмовилась, тож останній, розбив вітрину та з-за прилавка викрав 4 тис. гривень. Продавчиня намагалась зупинити зловмисника, однак він із викраденим втік», – йдеться у повідомлені поліції.

Зловмисника розшукали за кілька годин, ним виявився 29-річний місцевий мешканець, яки раніше вже мав проблеми із законом. Востаннє — за грабіж кілька місяців тому. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж). Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі, за скоєне прикарпатцю загрожує до десяти років ув'язнення.