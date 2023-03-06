Мешканцю Прикарпаття присудили 17 тис. грн штрафу за знайдені у лісі коробки з патронами. За матеріалами справи, чоловік знайшов боєприпаси у лісі біля Долини, коли збирав гриби. У пакеті було 90 набоїв до вогнепальної зброї. Патрони пробули вдома у чоловіка всього два дні, потім чоловік сам звернувся у поліцію. Окрім штрафу, чоловік зобов’язаний також відшкодувати 1,1 тис. грн за проведення експертизи. Набої суд вирішив передати на потреби ЗСУ.

Як зазначається у вироку Долинського райсуду, інцидент стався у серпні 2022 року у селі Рахиня, що поблизу Долини. Місцевий мешканець Іван П. придбав 90 патронів до нарізної вогнепальної зброї «шляхом привласнення знайдених бойових припасів»: чоловік знайшов набої у лісі та приніс додому.

У суді фігурант справи пояснив, що під час збирання грибів у лісі 2 серпня знайшов пакет, в якому були коробки з патронами і забрав додому. Набої Іван П. тримав вдома всього два дні – до 4 серпня. За яких обставин правоохоронці виявили бойові патрони, у судовому рішенні не повідомляється, однак сам підсудний зазначав, що прийшов у поліцію сам. Під час суду обвинувачений свою вину визнав повністю, каявся та обіцяв, що більше такого не повторить.

Відтак суддя Долинського районного суду Ігор Андрусів визнав Івана П. винним за ч. 1 ст. 263 ККУ (зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу) та зобов’язав його сплатити 17 тис. грн штрафу. Крім того, чоловік повинен відшкодувати 1,1 тис. грн за проведення експертизи. 90 бойових набоїв суд вирішив передати на потреби Збройних сил України. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.