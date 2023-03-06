Тлумацький районний суд оштрафував тракториста-машиніста на 2,5 тис. грн за роботу на комунальному підприємстві «Тлумачкомунсервіс» з підробленим посвідченням водія. Чоловік купив фальшиві документи за 150 доларів, аби могти працювати на екскаваторі. У суді свою вину тракторист визнав, але мотивів вчинку не пояснював.

Про вирок Тлумацького райсуду щодо тракториста з підробленим посвідченням повідомило франківське видання «Курс» з посиланням на дані судового реєстру. У матеріалах справи зазначається, що чоловік у січні 2022 року за 150 доларів придбав підроблене посвідчення тракториста-машиніста.

«До 20 лютого 2023 року тракторист використовував завідомо підроблене посвідчення тракториста-машиніста під час роботи у КП "Тлумачкомунсервіс" для виконання робіт на екскаваторі "Борекс-2206"», – йдеться у вироку суду.

Відтак Тлумацького райсуд визнав тракториста винним за ч. 5 ст. 27, ч. 1, ч. 4 ст. 358 ККУ (пособництво у підробці документів, використання підробленого документа) та призначив водію 2,5 тис. грн штрафу. Крім того, чоловік повинен відшкодувати 1,4 тис. грн за проведення експертизи. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.