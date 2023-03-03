Рецидивіст погрожував медикам, вимагаючи, щоб вони рятували його вже мертвого товариша

Уночі на п’ятницю, 3 березня, у селі Міжгайці Самбірського району на Львівщині колишній засуджений викликав медиків швидкої допомоги рятувати вбитого товариша. Рецидивіст погрожував медикам і вимагав реанімувати товариша, який вже був мертвий і лікарі констатували його смерть.

Як розповіли у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, цієї ночі медики отримали виклик у село Міжгайці про те, що допомога потрібна людині без свідомості з порушеним диханням. Коли ж приїхали на місце, з’ясувалося, що медиків викликали в дуже занедбаний приватний будинок, що більше схожий на стайню. На подвір’ї лежала порубана на шматки коза, а поруч – закривавлена сокира.

Зустрів медиків чоловік асоціальної зовнішності, який поводився неадекватно та агресивно. Він показав, що на ліжку лежить хворий, який потребує допомоги.

«Звернули увагу, що в «хворого» синці по всьому тілу, а особливо потовчені руки – враження, ніби він захищався-відбивався від чогось важкого. На голові – проникаюча рана лобної ділянки. Тіло холодне – судячи з усього, з моменту смерті уже минув якийсь час. І немає крові. Хтось уже помив труп. Натомість агресивний чоловік (як з’ясувалося згодом, колишній засуджений-рецидивіст) весь у закривавленому одязі», – розповіли в центрі ектреної медичної допомоги.

Коли ж медики констатували смерть пацієнта, чоловік обурився. Він став у дверях, почав кричати і погрожувати зброєю. На столі в приміщенні лежали ножі та сокира. Він навіть підскочив до тіла товариша та почав його піднімати.

Щоб врятуватися, медики вирішили вантажити померлого на ноші і везти до лікарні. Агресивний чоловік ще якийсь час гнався за автомобілем «швидкої», товк кулаком об машину.

Від’їхавши з місця події, медики зателефонували в поліцію. Дочекавшись поліцейських, повернулися всі разом на місце події. Там провели огляд та опис всього, що відбувалося, за участі криміналістів зі Львова.

«Ось так от наші бригади наражаються на небезпеку навіть у непрофронтових областях. З такого виклику можна було й не повернутися», – коментують нічну пригоду в центрі екстреної медичної допомоги.