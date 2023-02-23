26-річного уродженця села Муроване, що біля Львова, засудили на 14 років тюрми за умисне вбивство та розбій. Чоловік вбив та пограбував пенсіонерку, до якої ходив купувати горілку, а награбовані гроші витратив на святкування дня народження доньки.

Про завершення розгляду справи в судах та набрання вироком законної сили повідомили в прокуратурі Львівщини.

За матеріалами справи, у жовтні 2021 року під приводом купівлі алкоголю чоловік зайшов до помешкання самотньої пенсіонерки, де із застосуванням фізичної сили напав на неї. Він завдав жінці удар кулаком в голову, від якого та впала на підлогу, втративши свідомість. Після чого нападник запхав потерпілій у рот кухонний рушник та натягнув на голову поліетиленовий мішок, перекривши їй доступ повітря, внаслідок чого остання померла на місці від асфікції.

Після цього фігурант обшукав помешкання, знайшов і викрав 13 тис. грн та 7 літрів алкоголю та з місця події втік.

Одразу після скоєного чоловік пішов до цивільної дружини, якій віддав частину грошей та спиртне для святкування дня народження доньки, решту коштів він витратив на продукти для свята.

Окрім того, під час обшуку за місцем тимчасового проживання засудженого правоохоронці знайшли згортки з марихуаною.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину в інкримінованих йому злочинах визнав частково. Він заявив, що не мав умислу вбивати пенсіонерку, яка відмовилася йому дати горілку в борг, та думав, що вона залишиться жива.

Оскільки вина 26-річного чоловіка була доведена зібраними доказами, Пустомитівський районний суд 26 жовтня 2022 року визнав його винним в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів, розбої та зберіганні наркотиків без мети збуту (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 309 ККУ). Вироком суду йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також засуджений має сплатити родичці загиблої пенсіонерки 22 тис. грн майнової шкоди та 500 тис. грн моральної шкоди.

Львівський апеляційний суд 16 лютого залишив вирок без змін, на сьогодні він набув законної сили.