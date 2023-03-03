Юнаки забили на смерть лисицю палицями

На Львівщині троє 19-річних хлопців побили до смерті лисицю. Інцидент трапився у лісі в Червоноградському районі. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження, хлопцям загрожує від п’яти до восьми років тюрми за жорстоке поводження з твариною.

Наприкінці лютого у одному з львівських Telegram-каналів з’явилося відео, на якому невідомі жорстоко вбили дерев’яною палицею лисицю. У п'ятницю, 3 березня, поліція розповіла про підозрюваних у цьому злочині.

Поліцейським вдалося встановити, що подія відбулась у лісосмузі неподалік одного з сіл у Червоноградському районі. А учасниками жорстокого побиття лисиці були троє 19-річних місцевих мешканців. У них вже провели обшуки та вилучили речові докази. Тушку лисиці поліцейські скерували на дослідження.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами (ч.4 ст.299 ККУ). Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини.