Поліція розшукала закарпатця за 30 км від місця викрадення автомобіля

Мешканець Закарпатті викрав автомобіль після того, як отримав відмову в мобілізації у місцевому військкоматі. Суд призначив 54-річному чоловікові реальний термін покарання – п’ять років ув’язнення, оскільки нову крадіжку закарпатець вчинив під час іспитового терміну за аналогічний злочин. У суді чоловік пояснив, що засмутився через те, що його не відправили на війну, випив алкоголь, побачив незачинене авто і вирішив прокататись у Хуст.

Як зазначається у вироку Тячівського райсуду, інцидент стався ввечері 16 грудня 2022 року на вулиці Незалежності в центрі Тячева. 54-річний мешканець Берегівщини Іван Роман викрав автомобіль Volkswagen Golf, який був припаркований на вулиці та мав незачинені дверцята. Поліція затримала викрадача авто за 29 км від місця крадіжки – по дорозі в Хуст.

У суді обвинувачений свою вину визнав повністю та пояснив, що прийшов до військкомату в Тячеві, «щоб його забрали на війну», однак у військкоматі закарпатцю відмовили у призові. Після того чоловік вжив спиртне і по дорозі до вокзалу, побачив припаркований автомобіль, у салоні якого горіло світло. Volkswagen Golf був не зачинений, тому чоловік вирішив викрасти авто, «щоб поїхати до дівчат в Хуст» і планував повернутись назад, щоб залишити машину на місці крадіжки.

За даними медичного огляду, за кермом краденого авто 54-річний закарпатець перебував у стані сп'яніння, що суд розцінив як обставину, що обтяжує покарання. Крім того, чоловік вже мав проблеми із законом і саме відбував іспитовий термін за крадіжку машини, який суд йому призначив за місяць до нового викрадення авто.

Відтак суддя Тячівського районного суду Віталій Чопик визнав Івана Романа винним за ч. 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно) та призначив йому п'ять років та шість місяців позбавлення волі. Термін відбування покарання обвинуваченому рахуватимуть із моменту затримання – з грудня 2022 року. Крім того, закарпатець повинен відшкодувати 1,7 тис. грн за проведення експертиз. Вирок може бути оскаржений у суді протягом 30 днів.