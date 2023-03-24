В офісі шахраїв в Ужгороді працювали 20 людей

Поліція викрила масштабний шахрайський кол-центр, який діяв в Ужгороді. Оператори кол-центру виманювали в громадян Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини гроші, які потім переводили в криптовалюту. Незаконний бізнес організував мешканець Києва з дружиною. У офісі в Ужгороді працювало 20 операторів, які обманювали людей. Перед прийняттям на роботу вони проходили перевірку на детекторі брехні, щоб запобігти витоку інформації. За даними правоохоронців, кол-центр в Ужгороді отримував до 500 тис. доларів прибутку щомісяця. Наразі чотирьом організаторам схеми повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як у п’ятницю, 24 березня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, шахрайський кол-центр в Ужгороді відкрив мешканець Києва. До діяльності він залучив свою дружину, ІТ-спеціаліста і поліграфолога. В ужгородському офісі працювало 20 людей. За підбір кадрів відповідала дружина киянина, айтішник виведенням коштів з підприємства, а поліграфолог перевіряв на детекторі брехні потенційних співробітників.

«Решта фігурантів працювали операторами, здійснювали дзвінки і пропонували криптовалюту на продаж. До них були особливі вимоги – знання іноземних мов, таких як чеська, польська, угорська і словацька. Оскільки переважно потерпіли від дій цих шахраїв жителі сусідніх європейських країн, в тому числі переселенці з України», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнюють, що підозрювані телефонували громадянам ЄС, представлялися співробітниками трейдингових компаній чи банків та виманювали кошти. Одержавши грошові перекази, виводили їх в криптовалюту.

«Задокументовано кілька фактів протиправної діяльності громадян, збитки від якої склали орієнтовно 5 млн грн, що еквівалентно понад 130 тис. дол. За попередніми даними, щомісяця шахрайська схема могла приносити 500 тис. доларів прибутку», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків в Ужгороді, Києві та Вінниці правоохоронці вилучили всю техніку зловмисників, автомобілі Hyundai Sonata і три нові моделі BMW, документи, майже 80 тис. доларів готівкою та картки з рештою незаконно отриманих грошей.

Організатора нелегального бізнесу та його дружину затримали в Києві, його двох спільників – у Львові. Усі наразі перебувають в ізоляторі тимчасового тримання на Закарпатті. Поліція встановлює усіх потерпілих від шахраїв, наразі відомо, що найбільша сума, яку оператори виманили в одної людини, складає 60 тис. доларів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою). За цією статтею повідомлено про підозру чотирьом ключовим особам злочинної схеми – власнику злочинного бізнесу, його дружині, його довірений особі та ІТ-спеціалісту. Організатору також інкримінують ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство з використанням електронно-обчислювальної техніки). За скоєне шахраям загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.