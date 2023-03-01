Зловмисникам вдалося ошукати мінімум 60 підприємців

Поліція затримала 15 людей, які викрадали гроші, прикриваючись благодійністю і допомогою армії. Вони надсилали листи-прохання бізнесменам, які нібито були завірені підписами голів ОВА. Підприємці перераховували від 10 до 100 тис. грн. Як повідомили у прес-службі Нацполіції у середу, 1 березня, шахраям вдалося ошукати людей на понад 3 млн грн. Наразі невідомо, про яких голів ОВА йдеться, але обшуки пройшли у Києві, Херсоні та Дніпрі.

Поліція Одещини розпочала розслідування у 2022 році й встановила, що організатором схеми був в'язень. «У липні 2022 року знайшли сімох зловмисників, зокрема організатора шахрайської схеми. Він із 2013 року відбував покарання на тимчасово окупованій території Луганської області за особливо тяжкі злочини, керував співорганізаторами телефоном. Ще кілька його спільників працювали за кордоном. Правоохоронцям вдалося затримати чотирьох підозрюваних – жителів Дніпропетровської області», – розповів тимчасовий виконувач обов'язків управління карного розшуку ГУНП в Одеській області Ігор Панченко.

Також у липні 2022 року правоохоронці встановили 15 підприємців, які постраждали від шахраїв. Бізнесмени передали зловмисникам понад мільйон гривень. За словами Ігоря Панченка, поліція після цього зрозуміла, що зловмисників та ошуканих значно більше.

У прес-службі Нацполіції зазначили, що 28 лютого затримали ще п'ять підозрюваних. Правоохоронці провели обшуки за місцями їхнього проживання у Києві, Дніпрі та Херсоні. Крім цього, знайшли 60 підприємців, яких ошукали шахраї.

Нагадаємо, що поліція Львівщини викрила 29-річного в'язня СІЗО, який збирав гроші нібито на лікування для військових. Чоловік отримав доступ до інтернету, створив фейковий профіль і публікував дописи з проханням надіслати грошей.