У Луцьку поліція викрила 20-річного юнака на виманюванні гроші у людей, які хотіли придбати військове спорядження. Після затримання чоловіка виявилося, що його жертвами стали щонайменше 45 покупців. Скільки саме збитків він завдав, у поліції наразі не повідомляють. За рішенням суду підозрюваний перебуває під домашнім арештом. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Про викриття юнака стало відомо в понеділок, 20 лютого, після повідомлення прес-служби поліції Волині. Як з'ясували слідчі, 20-річний мешканець Луцька розмістив оголошення в інтернеті про продаж військової амуніції та спорядження. Покупці перераховували за неіснуючий товар гроші на банківську картку чоловіка, а після цього він зникав.

«Співробітники поліції встановили, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний 20-річний мешканець Луцька. У тенета шахрая потрапили люди із різних областей України. Встановлено його причетність до вчинення 45 таких злочинів», – йдеться у повідомленні.

Юнаку вручили підозру за ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство). У разі доведення вини йому загрожує до восьми років ув'язнення. Суд також обрав йому запобіжний захід: підозрюваний перебуває під домашнім арештом.