Шахраї звертаються до місцевих підприємців та благодійних організацій з проханнями переказати кошти на допомогу ЗСУ від імені очільника Дрогобицької РВА

На Львівщині знову активізувалися шахраї. На Дрогобиччині невідомі виманюють у бізнесменів кошти нібито на потреби ЗСУ. Про це в понеділок, 27 лютого, повідомили на Facebook-сторінці Львівської обласної військової адміністрації.

Шахраї звертаються до місцевих підприємців та благодійних організацій з проханнями переказати кошти на допомогу ЗСУ від імені очільника Дрогобицької РВА Степана Кулиняка.

«До Дрогобицької РВА та до мене особисто вже надійшло декілька повідомлень від підприємців та благодійних організацій про телефонні дзвінки від шахраїв, які представляються моїм іменем з проханням перерахувати кошти для ЗСУ на невідомі рахунки», – написав у Facebook очільник Дрогобицької районної військової адміністрації Степан Кулиняк.

Одночасно шахраї надсилають ще й фейкові листи нібито від Дрогобицької РВА.

«Ні Степан Кулиняк, ні будь-хто зі службовців адміністрації таких зборів не проводить. Схожі випадки непоодинокі, перевіряйте інформацію та будьте уважні», – наголосили в Львівській ОВА.

Якщо виникає подібна ситуація, то мешканців Львівщини закликають одразу звертатися до правоохоронних органів.