Поліція викрила шахрайський кол-центр, яким керував житель Донеччини

Правоохоронці у шести областях України викрили шахрайські кол-центри. Його працівники під виглядом співробітників служби безпеки провідних українських банків телефонували людям та втручались в їхній мобільний банкінг. Таким чином шахраї переказували гроші потерпілих на рахунки підставних осіб, міжнародні криптовалютні біржі та рахунки азартних ігрових платформ. Про це у четвер, 16 листопада, повідомили у прес-службі Національної поліції України.

За даними слідчих, організував кол-центр житель тимчасово окупованої Донеччини, який у квітні 2014 року обіймав посаду міністра закордонних справ так званої «ДНР».

«Осередки його злочинного угруповання діяли в РФ, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також в деяких інших регіонах України», – йдеться у повідомленні.

Шістьом людям правоохоронці повідомили про підозри у шахрайстві та крадіжках, вчинені організованою групою осіб. Чотирьом учасникам шахрайської схеми незабаром суд обере запобіжні заходи. Інші учасники злочинної схеми, за даними слідчих, переховуються за кордоном. Їх оголосили в міжнародний розшук.