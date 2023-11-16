Поліція викрила шахрайський кол-центр під керівництвом екс-посадовця «ДНР»
Шахраї кол-центру ошукали українців на понад 100 мільйонів гривень
Правоохоронці у шести областях України викрили шахрайські кол-центри. Його працівники під виглядом співробітників служби безпеки провідних українських банків телефонували людям та втручались в їхній мобільний банкінг. Таким чином шахраї переказували гроші потерпілих на рахунки підставних осіб, міжнародні криптовалютні біржі та рахунки азартних ігрових платформ. Про це у четвер, 16 листопада, повідомили у прес-службі Національної поліції України.
За даними слідчих, організував кол-центр житель тимчасово окупованої Донеччини, який у квітні 2014 року обіймав посаду міністра закордонних справ так званої «ДНР».
«Осередки його злочинного угруповання діяли в РФ, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також в деяких інших регіонах України», – йдеться у повідомленні.
Шістьом людям правоохоронці повідомили про підозри у шахрайстві та крадіжках, вчинені організованою групою осіб. Чотирьом учасникам шахрайської схеми незабаром суд обере запобіжні заходи. Інші учасники злочинної схеми, за даними слідчих, переховуються за кордоном. Їх оголосили в міжнародний розшук.