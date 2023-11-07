Шахрай з Волині отримав 5 років тюрми за виманювання грошей на «лікування» військового
Мешканець Нововолинська публікував оголошення про збори з 21 фейкового акаунту в Facebook
На Волині судили 32-річного шахрая, який виманював у людей гроші для начебто «лікування» військовослужбовця та хворих дітей. Всього він встиг виманити понад 60 тис. грн. Суд призначив йому п’ять років та чотири місяці тюрми.
Як повідомила прес-служба поліції Волині, з 2022 року чоловік розміщував фіктивні оголошення у Facebook щодо збору грошей на лікування хворих дітей та проходження реабілітації пораненого військовослужбовця. Небайдужі люди перерахували йому понад 60 тис. грн.
Зловмисника викрили у червні 2023 року. Під час обшуку в нього вдома у Нововолинську виявили мобільні телефони, з яких зловмисник публікував оголошення про «збори», а також банківські картки, на які люди надсилали йому гроші.
«При огляді мобільних телефонів встановлено, що зловмисник одночасно використовував 21 обліковий запис в соціальному додатку Facebook для збору коштів», – зазначають правоохоронці.
Про вирок суду в цій справі поліція повідомила у вівторок, 7 листопада. Нововолинський міський суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство).
«Суд призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі, приєднавши частково невідбуте покарання за попереднім вироком. Остаточно присудив п’ять років та чотири місяці позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.