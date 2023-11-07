Обшук вдома у чоловіка правоохоронці провели в червні цього року

На Волині судили 32-річного шахрая, який виманював у людей гроші для начебто «лікування» військовослужбовця та хворих дітей. Всього він встиг виманити понад 60 тис. грн. Суд призначив йому п’ять років та чотири місяці тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, з 2022 року чоловік розміщував фіктивні оголошення у Facebook щодо збору грошей на лікування хворих дітей та проходження реабілітації пораненого військовослужбовця. Небайдужі люди перерахували йому понад 60 тис. грн.

Зловмисника викрили у червні 2023 року. Під час обшуку в нього вдома у Нововолинську виявили мобільні телефони, з яких зловмисник публікував оголошення про «збори», а також банківські картки, на які люди надсилали йому гроші.

«При огляді мобільних телефонів встановлено, що зловмисник одночасно використовував 21 обліковий запис в соціальному додатку Facebook для збору коштів», – зазначають правоохоронці.

Про вирок суду в цій справі поліція повідомила у вівторок, 7 листопада. Нововолинський міський суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство).

«Суд призначив йому покарання у виді двох років позбавлення волі, приєднавши частково невідбуте покарання за попереднім вироком. Остаточно присудив п’ять років та чотири місяці позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.