На Хмельниччині судили 39-річного чоловіка, який виманив у жінки майже 1 млн грн. Всього вона віддала йому 27 тис. доларів та 6 тис. євро, бо думала, що грошей потребує її син. Суд призначив зловмиснику шість років тюрми.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, у лютому 2019 року невідомий чоловік зателефонував до хмельничанки, представився її сином та повідомив, що скоїв ДТП. Сказав, що задля уникнення кримінальної відповідальності потрібно заплатити чималу суму.

Невдовзі до квартири потерпілої прийшов обвинувачений та представився працівником прокуратури. «Перелякана жінка віддала зловмиснику 27 тис. доларів та 6 тис. євро, що на той час становило майже мільйон гривень. Згодом з’ясувалось, що ніякого ДТП не було, а насправді жінка стала жертвою шахраїв», – йдеться у повідомленні.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у п’ятницю, 27 жовтня. 39-річного мешканця міста Суми визнали винним у порушенні ч.4 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливо великих розмірах) і призначили шість років тюрми. Також суд постановив конфіскувати у нього все майно, окрім житла.

Вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.