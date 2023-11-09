Жителька Тернопільщини вклала 5,5 млн грн у фіктивну брокерську компанія, яка начеб-то займалася криптовалютою. Жінка таким чином планувала заробляти відсотки на інвестиціях. Коли брокери перестали відповідати на її дзвінки, то тернополянка зрозуміла, що потрапила в шахрайську аферу і звернулася до поліцейських.

Зі слів потерпілої, інформацію про можливість заробляти, інвестуючи у відомі світові компанії, вона побачила на сторінці одного блогера в соціальній мережі. Вана зацікавилася цією темою і спочатку придбала курс навчання з інвестування. Після тренінгу оплатила 16 тис. грн за реєстрацію акаунта на сайті брокерської контори.

З липня тернополянка почала вкладати гроші в торги на біржі. До неї час від часу телефонували чоловіки, які представлялися фінансовими співробітниками контори і розповідали про великі прибутки її капіталовкладень. Під час розмови спонукали її до наступних поповнень рахунку.

Спочатку жінка перераховувала кошти на банківські картки. Коли сума поповнень перевалила за понад 600 тисяч гривень потерпіла отримала перший прибуток – 28 тис. грн.

«З гривневими вкладами консультанти порадили зав’язати, мовляв, гроші втрачаються через великі комісійні, і порадили тернополянці поповнювати криптовалютний гаманець доларами, - така послуга доступна через обмінники. Беручи кредити, позичаючи кошти у рідних та знайомих жінка знову вкладала, як вона думала, у свій фінансовий портфель, а насправді фінансувала шахраїв», – повідомили в поліції Тернопільщини.

З липня до жовтня тернополянка загалом втратила майже 5,5 мільйонів гривень. Коли жінка зрозуміла, що її обшахраювали, то написала заяву в поліцію. Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 5 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Наразі поліцейські встановлюють усіх осіб, які причетні до виманювання грошей.

В поліції ZAXID.NET повідомили, що жінка – не єдина, яка втратила такі великі гроші, повіривши шахраям. Наразі за місяць жителі Тернопільщини через шахрайства втратили понад 17 млн грн.