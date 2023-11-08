Священика з Тернопільщини шахраї обманули на майже 500 тис. гривень. Зі служителем зв’язався благодійник з США і пообіцяв переслати в Україну цінну церковну атрибутику. Житель Тернопільщини, своєю чергою, мав заплатити за перевезення посилки та вирішити питання з її розмитненням. Таким чином священик кілька разів переказував гроші на вказані рахунки, але посилка так і не надійшла.

До правоохоронців Тернопільщини звернувся місцевий священослужитель. Чоловік зазначив, що вже кілька місяців із-за кордону чекає цінну посилку, але її досі не має. Тернополянин додав, що за перевезення вантажу вже заплатив 487 тис. гривень.

Поліцейські опитали священика і з’ясували, що він на початку весни у соцмережах познайомився зі служителем церкви Сполучених Штатів Америки. Вони почали переписуватися й іноземець сказав, що може допомогти українській церкві грошима та церковною атрибутикою. Невідомий пообіцяв передати на Тернопільщину солідну суму грошей та золоті чаші для проведення богослужінь, але оплатити доставку доведеться тернополянину. Священик повірив йому, бо, за його словами на «аватарці» в Facebook була людина у рясі.

«За деякий час “благодійник” повідомив, що посилка готова, але він передасть її через транспортну компанію. Оскільки перевозити такі речі через кордон заборонено, то попередив, що за усі логістичні послуги та неофіційне розв’язання питань повинен заплатити отримувач», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 8 листопада.

Таким чином, впродовж травня-жовтня священник з Тернопільщини 15 разів оплачував за ті чи інші послуги перевізників. І як наслідок – втратив майже 487 тисяч гривень, але посилку так і не отримав. Працівники поліції факт шахрайства внесли в ЄРДР відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до восьми років.