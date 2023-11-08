На Львівщині за шахрайство судитимуть 55-річного мешканця одного з сіл Червоноградського району, який під приводом перепродажу заволодів 554 кг меду двох пасічників із Золочівщини. Чоловік отримав обвинувачення у шахрайстві за ч.1, ч.2 ст.190 ККУ, яка передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до 3 років. Про це у середу, 8 листопада, повідомила прес-служба поліції Львівської області.

Чоловік офіційно безробітний, але потерпілим представився перекупником, який реалізовує продаж меду закордоном. У пасічників він забирав товар відразу після усної домовленості, а гроші обіцяв віддати вже після його реалізації.

Таким чином 72-річна жінка передала обвинуваченому 140 кг меду на суму майже 22 тис. грн, а 36-річний чоловік – 414 кг вартістю 27 тис. грн. При цьому ціну на мед пасічники узгоджували з перекупником індивідуально.

Як уточнили в Золочівській окружній прокуратурі, надалі отриманий мед «бізнесмен» просто перепродував іншим особам.

Потерпілі так і не отримали обіцяні гроші за реалізацію меду, зрозуміли, що стали жертвами шахрайства, тому звернулися до поліції. У матеріалах кримінального провадження відсутні відомості про інших потерпілих від таких шахрайських дій чоловіка.

Обвинувальний акт скерували до Золочівського районного суду Львівської області.