Тернополянка перерахувала на незнайомі рахунки 550 тис. грн, для того, щоб допомогти іноземцю, в якого була закохана, приїхати до неї в Україну. В поліцію із заявою про шахрайство звернувся син 59-річної жінки. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом шахрайських дій в особливо великих розмірах.

Під час розслідування жінка розповіла правоохоронцям, що на початку вересня до неї у друзі в Facebook додався чоловік. Він представився військовим медиком із Великої Британії, але сказав, що у цей час проходить службу в Сирії.

За два місяці спілкувань іноземець зізнався тернополянці в коханні й після цього сказав, що хоче до неї приїхати. Проте не може, поки не розірве контракт військової служби.

«Чоловік попросив її написати лист на ООН, бо саме з ними у нього підписаний контракт, розказати про їхні стосунки та серйозні наміри, а також про те, що вона хворіє і потребує допомоги під його наглядом», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 28 листопада.

Тернополянка написала листа на адресу організації, яку надав шахрай, і вже через 4 дні отримала ствердну відповідь. В листі також зазначалося, що для того, аби військового медика відпустили, потрібно оплатити кілька рахунків. Жінці необхідно було заплатити 550 тисяч гривень. Під час спілкування чоловік запропонував взяти кредит, але жінка запевнила, що має сімейні заощадження.

За кілька днів жінка перекинула чотирма транзакціями гроші на вказані рахунки. Про те, що мати витратила усі заощадження на віртуального друга, дізнався її син. Він переконав жінку піти разом в поліцію і написав заяву.

Перевіряючи сторінку військового медика правоохоронці встановили, що особа вигадана, жінка стала жертвою шахрая і віддала йому всі свої заощадження. Правоохоронці факт шахрайства внесли в ЄРДР за ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.