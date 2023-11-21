Патрульних поліцейських викрили на хабарництві

Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції викрили поліцейських, які на блокпостах при в’їзді та виїзді з Павлограда Дніпропетровської області займалися поборами з водіїв транспортних засобів за непритягнення до адмінвідповідальності. Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції у Facebook 21 листопада.

Як розповіли у відомстві, на гарячу лінію Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції надійшло повідомлення про неправомірні дії окремих працівників відділу реагування патрульної поліції Павлоградського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час перевірки автомобілів на блокпосту ці поліцейські пропонували деяким водіям пройти тест на стан алкогольного сп’яніння, при цьому використовували «Драгер», який не стояв на балансі у поліції та завжди показував перевищення допустимої норми. Після кермувальникам пропонували за гроші розв'язувати питання щодо нескладання адміністративних протоколів за порушення ПДР.

Оперативники ДВБ затримали одного з поліцейських у процесуальному порядку під час одержання хабаря – 17 000 гривень. Під час обшуків у фігуранта правоохоронці вилучили більше 400 тис. грн, 6 тис. доларів США. Встановлюється походження вилучених коштів.

Наразі правоохоронці продовжують проводити слідчі дії, за результатами яких буде надана правова оцінка іншим поліцейським, причетним до правопорушення.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури затриманому готується оголошення про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.