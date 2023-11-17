У Сумах за хабарництво затримали інспектора військової служби правопорядку

У Сумах співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України затримали інспектора військової служби правопорядку. За даними слідчих, за хабар він обіцяв призовникам уникнути мобілізації. Про це у п’ятницю, 17 листопада, повідомили у прес-службі ДБР.

Своїх «клієнтів» чоловік запевняв, що має зв’язки з потрібними людьми у місцевому військкоматі, відтак може домовитися про відстрочку чи звільнення від призову. Перебуваючи у званні сержанта, він демонстрував замовникам підробне посвідчення капітана. У середньому вартість своїх послуг він оцінював у понад 10 тис. доларів.

«Щоб убезпечити ухилянтів від отримання повісток на вулицях міста, він мав чисті бланки повісток з печатками, які він видавав чоловікам. Завдяки такій схемі, “клієнти” могли апелювати до працівників ТЦК та СП, що вони вже отримали повістку та якраз йдуть до військкомату», – йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали під час отримання частини хабара – 3 тис. доларів. Правоохороці вилучили в затриманого два службові посвідчення: сержанта та підробне посвідчення капітана.

Йому повідомили про підозру у хабарницві за вплив на прийняття рішення уповноваженими на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням. Підозрюваному загрожує до восьми років ув’язнення із конфіскацією майна. Також правоохоронці вирішують питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, слідчі перевіряють посадовців терцентру комплектування та соцпідтримки на причетність до незаконної схеми.