У Краківці затримали 43-річну жінку, яка давала хабар, щоб вивезти сина за кордон

У пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею 43-річна жінка з інвалідністю III групи хотіла вивезти за кордон свого 20-річного сина. Коли ж хлопцеві відмовили в перетині кордону, запропонувала 4 тис. доларів хабара. Тепер їй загрожує кримінальна відповідальність.

Як розповіли у вівторок, 21 листопада, в Держприкордонслужбі, 20-річний чоловік разом із матір’ю мали намір виїхати до Польщі через пункт пропуску «Краківець».

«Як підставу для перетину кордону під час воєнного стану, окрім паспортів, жителі Сумської області надали посвідчення інваліда ІІІ групи 43-річної жінки», – повідомили в ДПСУ.

Хлопець мав намір виїхати як супроводжуюча особа матері, однак у перетині кордону йому відмовили. Після цього його мама спробувала підкупити інспектора та запропонувала 4 тис. доларів хабара. Прикордонники грошей не взяли, а повідомили про інцидент в поліцію.

Жінці загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію хабара службовій особі (ст. 369 ККУ).