Юлія Г. запропонувала прикордоннику 4000 доларів, щоб її сина випустили за кордон

Яворівський районний суд Львівщини визнав винною у хабарництві уродженку Сумської області Юлію Г., яка пропонувала прикордоннику 4000 доларів хабар, щоб вивезти свого 20-річного сина за кордон. Суд призначив жінці 17 тис. грн штрафу, хабар конфіскують у власність держави.

Як вказано у вироку суду, який винесли у лютому 2024 року, уродженка Сумської області Юлія Г. 19 листопада 2023 року намагалась виїхати до Польщі разом зі своїм 20-річним сином, який під час воєнного стану не може виїздити за межі України через призовний вік. Жінка має інвалідність третьої групи і хлопець начебто її супроводжував. Вони намагались перетнути кордон у пункті пропуску Краківець, але, отримавши відмову, Юлія Г. запропонувала прикордоннику 4000 доларів, щоб її сина випустили за кордон.

Прикордонник відмовився від хабара, про це повідомили поліцію, яка порушила щодо 43-річної Юлії Г. кримінальну справу. Обвинувачена уклала угоду про визнання винуватості з прокурором.

Справу розглянув суддя Ігор Матвіїв, який дослідив усі матеріали та призначив Юлії Г. 17 тис. грн штрафу за хабарництво. 4000 доларів конфіскують у дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.